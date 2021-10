Paris Pavillon de l'Arsenal île de France, Paris Ateliers jeune public au Pavillon de l’Arsenal Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers jeune public au Pavillon de l’Arsenal Pavillon de l’Arsenal, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 octobre au 27 novembre 2021 :

samedi de 14h30 à 16h

payant

Visites ateliers jeune public Exposition « La beauté d’une ville » Tous les samedis à 14h30 du 2 octobre au 27 novembre 2021 Ces visites ateliers invitent les enfants à découvrir ce qui constitue la beauté de Paris. Son site, sa morphologie, ses bâtiments, ses jardins, ses matières, ses sols ? Ses habitants, ses fragilités, son hospitalité, ses milieux, sa mesure ? Comment se définit, en fonction des projets et des contraintes de chaque siècle, l’esthétique urbaine ? Quelles formes pour opérer la transition climatique ? De la Seine le long de laquelle s’alignent les monuments historiques, aux nouvelles constructions, en passant par les avenues haussmanniennes ou les ruelles du marais, les enfants parcourent les évolutions de la ville. Ils s’interrogent ainsi sur les enjeux des futures transformations de la capitale et les nouvelles formes à inventer pour opérer la transition écologique. En atelier, ils construisent chacun une vue de la capitale en maquette, en revisitant « la boule à neige », objet souvenir concentrant les lieux emblématiques d’une ville. En sélectionnant les constructions qui représentent le mieux Paris à leurs yeux, les enfants se mettent en scène dans cette vue et y inscrivent ce qu’ils aiment y faire ou y voir. Les parents sont aussi les bienvenus pour suivre et accompagner les enfants. Informations Ces visites sont organisées tous les samedis du 2 octobre au 27 novembre 2021 à 14h30 Pour les enfants de 6 à 12 ans Durée 1h30 / Inscription obligatoire / 5€ Inscriptions en ligne en cliquant ici Animations -> Atelier / Cours Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland Paris 75004

7 : Sully – Morland (60m) 7 : Pont Marie (470m)

Contact :Pavillon de l’Arsenal 0142763397 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.pavillon-arsenal.com/ https://www.facebook.com/PavillonArsenalhttps://www.facebook.com/PavillonArsenal https://twitter.com/PavillonArsenal0142763397 infopa@pavillon-arsenal.com Animations -> Atelier / Cours Urbain;Insolite;Expos;En famille;Enfants

Date complète :

2021-10-02T14:30:00+02:00_2021-10-02T16:00:00+02:00;2021-10-09T14:30:00+02:00_2021-10-09T16:00:00+02:00;2021-10-16T14:30:00+02:00_2021-10-16T16:00:00+02:00;2021-10-23T14:30:00+02:00_2021-10-23T16:00:00+02:00;2021-10-30T14:30:00+02:00_2021-10-30T16:00:00+02:00;2021-11-06T14:30:00+01:00_2021-11-06T16:00:00+01:00;2021-11-13T14:30:00+01:00_2021-11-13T16:00:00+01:00;2021-11-20T14:30:00+01:00_2021-11-20T16:00:00+01:00;2021-11-27T14:30:00+01:00_2021-11-27T16:00:00+01:00

Pavillon de l’Arsenal

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pavillon de l'Arsenal Adresse 21 boulevard Morland Ville Paris lieuville Pavillon de l'Arsenal Paris