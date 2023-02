Visite des Ateliers Jean Salmon Ateliers Jean Salmon Lorry-lès-Metz Catégories d’Évènement: Lorry-lès-Metz

Moselle

Visite des Ateliers Jean Salmon Ateliers Jean Salmon, 31 mars 2023, Lorry-lès-Metz. Visite des Ateliers Jean Salmon 31 mars – 2 avril Ateliers Jean Salmon Pendant tout un week-end, à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez visiter notre atelier de création et restauration de vitraux à LORRY-LES-METZ (57050).

Lors de votre venue, vous pourrez découvrir les restaurations en cours, aussi bien de vitraux d’église que de particulier, mais aussi nos créations.

Lors de visites guidées, nous vous présenterons nos techniques et nos projets en cours. Vous pouvez aussi découvrir notre atelier et ses installations à votre rythme en visite libre pendant les horaires d’ouverture.

Pour la première fois, nous vous présenterons les archives de l’atelier mais aussi quelques-unes d’autres ateliers mosellans du début du XIXème siècle.

Horaire visite libre : Vendredi 31 au dimanche 2 avril de 10h-18h

Horaire des visites guidés : Vendredi, samedi et dimanche à 10h30, 12h30, 14h30 et 16h30. Ateliers Jean Salmon 5 route de woippy 57050 lorry les metz Lorry-lès-Metz 57050 Moselle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

Lieu Ateliers Jean Salmon Adresse 5 route de woippy 57050 lorry les metz Ville Lorry-lès-Metz Departement Moselle

