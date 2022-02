Ateliers Jazz Roots/Solo Swing Ecole de danse Mansouri Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Ateliers Jazz Roots/Solo Swing avec Cécilia ——————————————- Cécilia danse depuis l’enfance, notamment en contemporain puis elle a commencé les danses de couple avec la salsa et le rock. C’est en 2014 qu’elle tombe amoureuse du Jazz et des danses Swing avec le Lindy Hop avant de danser en solo, le Solo Swing. _______________ Ces ateliers s’adresse à tous les amoureux de la danse en général ! ? 14h à 15h : Niveau 1: Venez découvrir ou approfondir les bases du Solo Swing. Atelier évolutifs pour débutants, initiés ou pour tous ceux qui veulent se conforter ! ? 15h15 à 16h15 : Musicalité et breaks : Accessible à tous, cet atelier fera le focus sur la musicalité et l’occupation des breaks des musiques swing. ? 16h30 à 17h30 : Venez vous challenger avec encore plus de vocabulaire pour improviser en solo _______________ Tarifs : 1 stage 10 euros (Enf, ados, Etu… 8 euros) 2 stages 18 euros (Enf, ados, Etu… 14 euros) 3 stages 25 euros (Enf, ados, Etu… 20 euros)

