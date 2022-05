Ateliers Jardins potagers des Hauts de Jouy, 4 juin 2022, Jouy-le-Moutier.

Ateliers

Jardins potagers des Hauts de Jouy, le samedi 4 juin à 10:30

Exposition – Animation musicale – Ateliers gratuits pour enfants dans les Jardins familiaux des Hauts-de-Jouy Samedi 4 juin de 10h30 à 18h Situées sur les hauteurs de Jouy le Moutier au lieu-dit Écancourt, en contrebas de la ferme pédagogique d’Écancourt, 75 parcelles sont cultivées depuis 2014 sans produits phytosanitaires en potagers et jardins d’agrément : libre-cours à l’imagination de chaque jardinier, des sillons bien ordonnés aux créations fantaisistes. Des panneaux didactiques sur la biodiversité (Animaux et plantes des jardins) seront exposés sur le site (prêt de la Mission Développement Durable Et Biodiversité – CACP). **Atelier origami pour adultes et enfants accompagnés à partir de 7 ans** **Activités pour les enfants de tous âges : coloriage** **Entre 15 et 17h : Atelier modelage fleurs en terre d’1/2 h pour les 6-13 ans (on repart avec sa création – association AJILS)** —————————————- Adresse : Cour Des Mûriers, à Ecancourt 95280 Jouy le Moutier Points de repère : rue d’Ecancourt, direction Campus Veolia/ Golf d’Ecancourt /ferme d’Ecancourt. Bon à savoir : Parking / tables et chaises / espaces en herbe accessibles au public y compris PMR/Parcours fléché *sur justificatif de domicile

GRATUIT

VISITE LIBRE ET ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS : ateliers créatifs terre, origami ; musique ; la biodiversité en images.

Jardins potagers des Hauts de Jouy Rue d’Écancourt 95280 Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T18:00:00