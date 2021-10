Lille Parc Barbusse Lille, Nord Ateliers jardinages Parc Barbusse Lille Catégories d’évènement: Lille

du mercredi 10 novembre au mercredi 8 décembre à Parc Barbusse

L’association au cœur des habitants en partenariat avec Lille Sud insertion vous proposent des ateliers jardinage les mercredis : 10 novembre 24 novembre 8 décembre De 14h à 16h au jardin partagé du parc Barbusse. Venez cultivez et apprendre des trucs et astuces !

gratuit

