Ateliers jardinage de la Maison des Aînés Jardin partagé Jules-Marescaux Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Ateliers jardinage de la Maison des Aînés Jardin partagé Jules-Marescaux, 10 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Ateliers jardinage de la Maison des Aînés

du mardi 10 mai au mardi 21 juin à Jardin partagé Jules-Marescaux

Le service municipal des Aînés propose des ateliers jardinage en mai et juin au jardin partagé Jules-Marescaux qui est situé derrière la Maison des Aînés (à côté de la salle Marianne). ### Calendrier des ateliers * Mardi 10 mai de 10h00 à 11h30 * Mardi 24 mai de 10h00 à 11h30 * Mardi 7 juin de 10h00 à 11h30 * Mardi 21 juin de 10h00 à 11h30 ### Inscriptions auprès de la Maison des Aînés 2 rue de la Station, place de la République Quartier Annappes Tél. 03 28 77 45 20 Mail : [aines@villeneuvedascq.fr](mailto:aines@villeneuvedascq.fr) Le service municipal des Aînés propose des ateliers jardinage en mai et juin au jardin partagé Jules-Marescaux. Jardin partagé Jules-Marescaux 2 rue de la station 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T11:30:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T11:30:00;2022-06-07T10:00:00 2022-06-07T11:30:00;2022-06-21T10:00:00 2022-06-21T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Jardin partagé Jules-Marescaux Adresse 2 rue de la station 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Jardin partagé Jules-Marescaux Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Jardin partagé Jules-Marescaux Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Ateliers jardinage de la Maison des Aînés Jardin partagé Jules-Marescaux 2022-05-10 was last modified: by Ateliers jardinage de la Maison des Aînés Jardin partagé Jules-Marescaux Jardin partagé Jules-Marescaux 10 mai 2022 Jardin partagé Jules-Marescaux Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord