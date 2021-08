Montreuil La Maison Montreau 31 Montreuil, Seine-Saint-Denis Ateliers Jardinage avec La Sauge La Maison Montreau 31 Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

A vos mains – vertes? Un mercredi par mois, rendez-vous à La Maison Montreau pour jardiner avec la La SAUGE ! Prochain atelier “Reconnaitre les plantes sauvage et faire un herbier”? – le mercredi 1er septembre > 3 ateliers de 13h30 à 14h30 de 15h à 16h de 16h30 à 17h30 > Ouvert à tou.te.s (adultes et enfants), accès gratuit – participation libre > Sur réservation, via le lien ici : [https://www.weezevent.com/atelier-jardinage-avec-la-sauge](https://www.weezevent.com/atelier-jardinage-avec-la-sauge) ou par mail à [bonjour@lamaisonmontreau.fr](mailto:bonjour@lamaisonmontreau.fr) > Atelier en extérieur, sous réserve des conditions météo ☀️ > Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières > Jauges limitées, merci de nous prévenir en cas d’empêchement > Les prochaines dates : Mercredi 16 juin Mercredis 7 juillet Mercredi 1er septembre Mercredi 22 septembre Mercredi 27 octobre

