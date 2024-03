Ateliers « Jardin et Biodiversité » en famille au Jardin Bourian Dégagnac, jeudi 1 août 2024.

Ateliers « Jardin et Biodiversité » en famille au Jardin Bourian Dégagnac Lot

Lors de ces ateliers « Jardin et Biodiversité », conduit par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l’occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure.

Participez à des activités ludiques familiales au coeur d’un jardin pédagogique, tout en apprenant sur la protection de la nature et de l’environnement !

2 heures de découverte et d’activités ludiques à pratiquer en famille.

Minimum 8 personnes / maximum 16 personnes par animation

Possibilité de déjeuner sur place avec son pique-nique tiré du sac.

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Cazals-Salviac.

Date limite d’inscription la veille de l’atelier 1212 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 10:00:00

fin : 2024-08-01 12:00:00

Cantelougue

Dégagnac 46340 Lot Occitanie

L’événement Ateliers « Jardin et Biodiversité » en famille au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Cazals-Salviac