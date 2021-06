Ateliers « j’aime les sciences et la lecture » Bibliothèque municipale de Lévignac, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Lévignac.

Les sciences, d’une part, sont un outil indispensable pour comprendre le monde qui nous entoure ; la manipulation et l’expérimentation permettent de rendre plus concrètes et ludiques certaines notions, et de développer d’autres qualités. Le livre, d’autre part, offre un cadre idéal pour se documenter, pour s’évader, se projeter sur ses apprentissages et développe aussi des compétences essentielles (lecture, écriture,vocabulaire, esprit de synthèse, imaginaire…). Les débats quant à eux permettent de rendre les jeunes plus acteurs, plus citoyens, d’apporter de nouveaux éclairages, points de vue sur une situation, et d’en comprendre les tenants et les aboutissants en un temps court. Ils développent également des qualités d’expression orale, d’écoute et d’argumentation. Le but de ces ateliers est de faire une synergie pour que les sciences et les livres s’enrichissent mutuellement. Ce mélange permet la transversalité des savoir-faire, de rester dans un esprit de découverte et d’aventure pour développer la curiosité, de cultiver l’envie d’apprendre et de comprendre. Le travail en groupe est privilégié pour permettre les échanges, les débats, la solidarité via la dynamique de groupe et en conséquence travailler sur le savoir-être. Ces ateliers s’adressent aux enfants et jeunes de 6 à 14 ans.

Sur inscription | Port du masque obligatoire

Ateliers scientifiques par les médiateurs de l’association Délires d’encre

Bibliothèque municipale de Lévignac 3 avenue de la Gare Lévignac Lévignac Haute-Garonne



2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T16:00:00