Ateliers instrumental accordéon et danses 5 rue de l’Airette,Aubenas (07), 26 mars 2022, .

Ateliers instrumental accordéon et danses

5 rue de l’Airette, Aubenas (07), le samedi 26 mars à 14:00

**1) Stage instrumental (accordéon)**Ce stage sera l’occasion de se concentrer sur le toucher, le phrasé, les nuances et les dynamiques. En se basant sur quelques morceaux reçus à l’avance, nous réfléchirons ensemble à comment transmettre au public une meilleure compréhension et sensation de la mélodie, de l’harmonie et du rythme. Niveau requis : tous, sauf débutant (connaître son clavier est fortement recommandé !) Si vous faites partie d’un groupe et souhaitez apprendre quelques ficelles pour améliorer vos morceaux, ou que vous soyez simplement un(e) musicien(ne) curieux(se), ce stage est fait pour vous ! Intervenant : **Aurélien Claranbaux**Horaires du Samedi 26 mars : **14h – 17h**Tarif : 31€ entrée au bal incluse – 22€ stage seul (+ adhésion à jour à La BOBINE au tarif mini de 8€) **2) Ateliers « la danse folk, autrement »**Les danses de bal folk représentent peut-être pour vous: des émanations de danses du fond des âges et/ou des danses ancrées dans les traditions; et/ou des expressions libres et personnelles du “néo trad”. Cet atelier va vous emmener dans une expérience différente, probablement en rupture avec nombre de stages que vous avez pu suivre. Le répertoire de cet atelier sera constitué de trois danses au cours desquelles vous explorerez des approches: corporelles, rythmiques, sociales, contemporaines, fusionnelles, coordonnées, évolutives, de langage commun, d’unicité, pour que la danse de bal folk soit associée à la notion de plaisir. Public concerné : toutes personnes désireuses de découvrir le folk sous de nouvelles facettes, aucun pré-requis. Intervenant.e.s : **Chantal Pelard-Julien et Stéphane Julien.** Chantal a baigné dans le milieu culturel traditionnel breton et a fréquenté les festou noz. Arrivée en Ardèche, elle rejoint l’association Réseau Folk. En 1988 elle participe à la création et l’enseignement des « Ateliers de Musiques et Danses Populaires», à Aubenas, Centre Le Bournot, avec Patrick Mazellier et Stéphane Julien. Depuis, elle participe à de nombreux ateliers ponctuels et décentralisés, à la demande d’associations. Stéphane découvre le folk avec les sonorités modernes des Stivell ou Malicorne. Il rejoint des ateliers participatifs de la période revival, où il rencontre notamment Michel Colleu. Flutiste, Stéphane participe à de nombreuses expériences musicales de groupes de bal folk (Gladobad, Timoléon, Blé Noir, Bonnes gens, Atrisca, Urbain Deschamps). Un des quatre cocréateurs de l’association « Réseau Folk” et également cocréateur des “Ateliers de Musiques et Danses Populaires”, maintenant délocalisés à Saint-Sernin, il participe également à de nombreux ateliers ponctuels et décentralisés, à la demande d’associations. Horaires du Samedi 26 mars: **14h – 16h**Tarif : 19€, entrée au bal incluse – 10€ stage seul (+ adhésion à jour à La BOBINE au tarif mini de 8€) **3) Atelier d’initiation aux danses traditionnelles**Vous avez envie de passer un bon moment au bal, une bonne soirée, de rencontrer des gens sereins et généreux, mais vous ne connaissez pas les rudiments de ces danses ? Ce stage est fait pour vous. Cet atelier abordera essentiellement l’initiation aux danses collectives: bourrée deux temps du Berry en rond, cercle circassien, chapeloise… Public concerné : toutes personnes désireuses de suivre une initiation de base aux danses folk, aucun pré-requis. Intervenant.e.s : **Chantal PELARD-JULIEN; Stéphane JULIEN**Horaires du Samedi 26 mars : **16h30 – 18h30**Tarif : 19€, entrée au bal incluse – 10€ stage seul (+ adhésion à jour à La BOBINE au tarif mini de 8€) **————————****Inscription : 04 75 93 73 90 – labobine.asso@gmail.com***source : événement [Ateliers instrumental accordéon et danses](https://agendatrad.org/e/35334) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€ à 22€

avec Aurélien Claranbaux Solo

5 rue de l’Airette,Aubenas (07) 5 rue de l’Airette, 07200 Aubenas, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:30:00