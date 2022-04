Ateliers: insecto monumentum Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Ateliers: insecto monumentum Bayonne, 4 juin 2022, Bayonne. Ateliers: insecto monumentum CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs Bayonne

2022-06-04 14:30:00 – 2022-06-04 16:30:00 CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs

Bayonne Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez créer en famille des hôtels à insectes en forme de Maison Moulis, de Château-Neuf ou d’église Sainte-Croix.

Quel sera l’habitat préféré de nos amies les bêtes ?

Durée : 2h.

Effectif limité. Inscription au 05 59 46 60 51 ou ciap@bayonne.fr.

RDV: CIAP, 7 rue des gouverneurs. Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez créer en famille des hôtels à insectes en forme de Maison Moulis, de Château-Neuf ou d’église Sainte-Croix.

Quel sera l’habitat préféré de nos amies les bêtes ?

Durée : 2h.

Effectif limité. Inscription au 05 59 46 60 51 ou ciap@bayonne.fr.

RDV: CIAP, 7 rue des gouverneurs. +33 5 59 46 60 51 Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, venez créer en famille des hôtels à insectes en forme de Maison Moulis, de Château-Neuf ou d’église Sainte-Croix.

Quel sera l’habitat préféré de nos amies les bêtes ?

Durée : 2h.

Effectif limité. Inscription au 05 59 46 60 51 ou ciap@bayonne.fr.

RDV: CIAP, 7 rue des gouverneurs. Insecto monumentum

CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs Bayonne

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bayonne Adresse CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs Ville Bayonne lieuville CIAP Lapurdum 7 rue des gouverneurs Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/

Ateliers: insecto monumentum Bayonne 2022-06-04 was last modified: by Ateliers: insecto monumentum Bayonne Bayonne 4 juin 2022 Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Bayonne Pyrénées-Atlantiques