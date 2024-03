Ateliers initiation sur tablette numérique à Cambremer Foyer familial Cambremer Cambremer, mardi 12 mars 2024.

Ateliers initiation sur tablette numérique

Vous avez plus de 60 ans, familiarisez-vous avec la tablette numérique tactile et apprenez à utiliser Internet en 8 séances gratuites. Tablettes fournies.

8 séances d’initiation pour se familiariser à l’usage d’Internet grâce à l’appropriation de la tablette tactile et devenir autonome dans ses démarches administratives en ligne et faciliter l’accès aux droits.

Au programme

Prendre en main la tablette sensibiliser à la culture du tactile, découvrir le bureau et des principales icônes…

Maitriser le tactile et la saisie de texte écrire et envoyer un mail, joindre un fichier…

Découvrir internet se connecter au wifi, rechercher sur le web…

Photos et vidéos prendre une photo, enregistrer une vidéo, consulter et organiser sa galerie d’images

Télécharger des applications ludiques et pratiques rechercher et comparer les applications, télécharger une application

Découvrir Skype ou WhatsApp passer un appel audio, un appel vidéo, envoyer une photo ou une vidéo dans un message

Communiquer avec les réseaux sociaux découvrir Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram

Mise en situation des acquis créer un compte Happyvisio

Inscription auprès du CLIC 02 31 65 38 71 ou par mail clicpaysdaugenord@calvados.fr

Public +60 ans

Gratuit

Nombre de places limité

Début : 2024-03-12 14:00:00

fin : 2024-03-12 16:00:00

Foyer familial Cambremer Avenue des Tilleuls

Cambremer 14340 Calvados Normandie clicpaysdaugenord@calvados.fr

