ATELIERS INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE DANS LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE Le Mans, 18 juin 2022, Le Mans.

ATELIERS INITIATION À L’ARCHÉOLOGIE DANS LES JARDINS DE LA CATHÉDRALE Le Mans

2022-06-18 – 2022-06-18

Le Mans Sarthe

Qui n’a pas rêvé d’être archéologue, de découvrir ce métier passion ? Préparez vos pelles et truelles pour ces nouveaux ateliers.

Vos guides seront Sibyl Davy/Martine Longin du service tourisme et patrimoine.

Enfants à partir de 7 ans – groupe limité à 15 personnes (enfants et parents).

Départ à la Maison du Pilier-Rouge.

dernière mise à jour : 2022-05-05