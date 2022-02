Ateliers initiation à la sophrologie La Troisième Place Roubaix Catégories d’évènement: Nord

du lundi 21 février au mercredi 23 février à La Troisième Place

La Troisième Place vous propose deux premières dates d’atelier pour s’initier à une **pratique bien-être qui devient de plus en plus incontournable :** **la sophrologie**. Retrouvez Marie-Amélie TOULLEC, sophrologue diplômée, pour deux moments de détente et de lâcher prise : – une séance pour les **adultes** le lundi 21 février 2022 de 18h00 à 19h00 – une séance **parent-enfant** le mercredi 23 février 2022 de 10h00 à 11h00 Au programme, 1 heure de relaxation, de détente et de partage. Venez comme vous êtes, nous nous occupons du reste ? Pour un aperçu de ce qui vous attend, retrouvez les méditations guidées sur la chaîne youtube “_Les Mardis Sophrologie_” et faîtes le plein d’astuces bien-être en rejoignant le groupe facebook “_Les Mardis Sophrologie_”. **Les ateliers sont sur réservation obligatoire, les places sont limitées**. Le pass vaccinal ou sanitaire en vigueur sera demandé pour accéder à La Troisième Place. Tarifs : – initiation adulte 5€ par personne – initiation parent-enfant 10€ par binôme Pour toute inscription, merci de contacter directement Marie-Amélie TOULLEC au 06.77.87.36.15 ou par mail sur [matoullec@gmail.com](mailto:matoullec@gmail.com).

Inscription obligatoire – 5 à 10 euros

