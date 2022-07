Ateliers : initiation à la musique avec Alexandre

2022-07-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-18 17:30:00 17:30:00 Partez à la découverte de la musique de l’Inde du Nord avec Alexandre. Après 15 ans à étudier la Musique Classique et l’instrument appelé « ESRAJ », instrument dont la tessiture est proche de celle du violoncelle. Pour l’atelier, amenez votre instrument ! dernière mise à jour : 2022-07-06 par

