ATELIERS INFORMATIQUES – INITIATION TRAITEMENT DE TEXTE

ATELIERS INFORMATIQUES – INITIATION TRAITEMENT DE TEXTE, 22 avril 2022, . ATELIERS INFORMATIQUES – INITIATION TRAITEMENT DE TEXTE

2022-04-22 – 2022-04-22 Découvrez le logiciel de traitement de texte LibreOffice Writer et exercez-vous en mettant en forme une lettre.

Gratuit – Réservés aux abonnés de la MAM. Découvrez le logiciel de traitement de texte LibreOffice Writer et exercez-vous en mettant en forme une lettre. Gratuit – Réservés aux abonnés de la MAM. Découvrez le logiciel de traitement de texte LibreOffice Writer et exercez-vous en mettant en forme une lettre.

Gratuit – Réservés aux abonnés de la MAM. dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville