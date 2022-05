ATELIERS INFORMATIQUES – INITIATION INFORMATIQUE

2022-04-12 10:00:00 – 2022-04-12 13:00:00 Partez sur des bases solides pour utiliser un ordinateur (bureau, clavier, souris, fenêtres) de manière efficace et simple.

Atelier à effectuer sur deux séances.

