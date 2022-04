ATELIERS INFORMATIQUES – INFORMATIC

2022-04-09 10:30:00 – 2022-04-09 11:30:00 Avec Scratch, apprends à coder facilement! Et profite d’un petit moment de jeu à la fin de chaque séance.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

