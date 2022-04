ATELIERS INFORMATIQUES – CLIC’ENFANTS

ATELIERS INFORMATIQUES – CLIC’ENFANTS, 9 avril 2022, . ATELIERS INFORMATIQUES – CLIC’ENFANTS

2022-04-09 16:15:00 – 2022-04-09 17:30:00 Création graphique ou jeu sur PC ou console, choisis ton activité et profite de l’aide et des conseils des animateurs si besoin.

Pour les enfants de 9 à 11 ans.

