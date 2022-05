ATELIERS INFORMATIQUES – CLICADO

2022-04-13 14:00:00 – 2022-04-13 Création graphique sur GIMP, jeux vidéo sur console ou PC, mise en page de documents, montage vidéo ou encore découverte des langages de programmation web, choisissez votre atelier et profitez des conseils et de l’aide des animateurs.

Pour les ados à partir de 11ans.

