ATELIERS INFORMATIQUES – ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE Béziers, 17 septembre 2021, Béziers.

2021-09-17 15:00:00 – 2021-09-17 17:30:00

Béziers Hérault

Que ce soit sur votre matériel personnel ou les ordinateurs de la MAM, nos animateurs vous apportent une aide technique, vous forment et vous entrainent pour vous familiariser ou vous perfectionner en informatique.

Aide sur les logiciels, le matériel ou l’utilisation de service en ligne, formations en ligne pour vous conseiller et vous accompagner dans votre apprentissage et enfin, entrainement grâce aux exercices vous permettant d’évaluer votre progression.

Accessible aux abonnés de la MAM, sans inscription, dans la limite des places disponibles.

mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/

MAM

Béziers

