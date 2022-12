Ateliers informatiques à la médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Ateliers informatiques à la médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr, 24 janvier 2023, Paris. Le vendredi 27 janvier 2023

de 10h30 à 12h00

Le mardi 24 janvier 2023

de 10h30 à 12h00

. gratuit Sur inscription, places limitées Vous débutez en informatique et vous souhaitez vous former ou vous perfectionner ? La médiathèque Hélène Berr propose des ateliers thématiques assurés par les bibliothécaires. ● Atelier 1 :

Initiation aux usages de base mardi 24 janvier 2023 de 10h30 à 12h La première séance de janvier est une initiation au maniement de base d’un ordinateur à l’aide d’une souris et d’un clavier. En fonction de votre niveau seront également abordés les fondamentaux du bureau Windows ainsi que l’organisation et le stockage de vos fichiers. ● Atelier 2 :

Surfer sur Internet sans se noyer

vendredi 27 janvier 2023 de 10h30 à 12h Cet atelier abordera avec vous les concepts de base pour mener à bien une recherche sur Internet, les éléments essentiels pour vous repérer ainsi que quelques notions-clefs de sécurité informatique. Public adulte

Sur inscription

Places limitées à 6 personnes par atelier Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 01 43 45 87 12 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

DR personne assise devant un écran d’ordinateur sur lequel figure une photo de la médiathèque Hélène Berr

