Ateliers informatiques à la médiathèque Hélène Berr

Médiathèque Hélène Berr
Paris, 2 novembre 2023, Paris.

de 10h30 à 12h00

Le mardi 21 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

Le mardi 14 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 02 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Vous débutez en informatique et vous souhaitez vous former ou vous perfectionner ?

La médiathèque Hélène Berr propose des ateliers thématiques assurés par les bibliothécaires. ● Retouche photo en ligne

Jeudi 2 novembre de 10 h 30 à 12 h Vous prenez régulièrement des photos avec votre téléphone mais au moment

du résultat final vous trouvez que le cadrage n’est pas super,

l’éclairage faiblard ou que cette photo est décidément un peu floue ?

Cet atelier est fait pour vous ! Vous y apprendrez les techniques de

base via le logiciel du site Pixlr.com afin de rendre vos clichés inoubliables. ● Surfer

sur Internet sans se noyer

Vendredi 10 novembre de 10 h 30 à 12 h Les

concepts de base pour mener à bien une recherche sur Internet et les

éléments essentiels pour vous repérer ainsi que quelques notions clefs

de sécurité informatique. ● Initiation aux usages de base

Mardi 14 novembre de 10 h 30 à 12 h

et Mardi 21 novembre de 10 h 30 à 12 h Initiation au maniement de base

d’un ordinateur à l’aide d’une souris et d’un clavier. En fonction de votre

niveau seront également abordés les fondamentaux du bureau Windows ainsi que

l’organisation et le stockage de vos fichiers (il est préférable de s’inscrire aux deux séances) Public adulte

Sur inscription

Médiathèque Hélène Berr
70 rue de Picpus
75012 Paris

Sur inscription
Places très limitées

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726
+33143458712
mediatheque.helene-berr@paris.fr

