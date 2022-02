Ateliers informatique pour les séniors pour l’initiation au numérique Rive-de-Gier Rive-de-Gier Catégories d’évènement: Loire

Ateliers informatique pour les séniors pour l’initiation au numérique Rive-de-Gier, 1 mars 2022, Rive-de-Gier. Ateliers informatique pour les séniors pour l’initiation au numérique Cyberespace 4 Square Marcel Paul Rive-de-Gier

2022-03-01 15:00:00 – 2022-05-20 16:30:00 Cyberespace 4 Square Marcel Paul

Rive-de-Gier Loire Rive-de-Gier Le CCAS de Rive de Gier organise, en partenariat avec le CyberEspace, des ateliers à destination des plus de 60 ans pour apprivoiser l’ordinateur, découvrir internet, effectuer les démarches en ligne et avoir quelques notions de sécurité sur le Net. +33 4 77 83 42 09 Cyberespace 4 Square Marcel Paul Rive-de-Gier

