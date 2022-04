Ateliers image Aix-Villemaur-Pâlis, 7 mai 2022, Aix-Villemaur-Pâlis.

Ateliers image Aix-Villemaur-Pâlis

2022-05-07 – 2022-08-07

Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Du 7 mai au 7 août : PALIS – Ateliers image, au Domaine du Tournefou. Comment lire une oeuvre ? Entrez dans l’univers du photographe Yamamoto Masao, à l’écoute des petites choses silencieuses. Plongez dans la nature et la vie de ceux qui l’habitent. L’atelier commence par une visite guidée de l’exposition. Choisir une œuvre, prendre le temps de la regarder, formuler ses impressions… Dans un deuxième temps, un atelier de pratiques artistiques est proposé : les participants réalisent une œuvre en fonction du thème de l’exposition et de l’artiste intervenant (modelage, dessin, peinture, poésie, photo, monotype…). Sans oublier les temps de détente et de jeux dans le parc ! Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

secretariat.tournefou@gmail.com +33 3 25 40 58 37

Domaine du Tournefou

Aix-Villemaur-Pâlis

