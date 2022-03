Ateliers Hors les Murs / Petites Villes de Demain / Corse CAUE de Corse, 11 mars 2022, Bastia.

Ateliers Hors les Murs / Petites Villes de Demain / Corse

CAUE de Corse, le vendredi 11 mars à 16:30

_Création d’espaces de débat au plus proche des petites villes, des élus, des habitants_ **Du 11 au 18 mars 2022, 31 étudiants (28 étudiants de l’ENSA Nantes et 3 étudiants de Paolitech) sont en immersion dans les trois territoires “Petites Villes de Demain” associés à la démarche : l’Ile Rousse, Portivechju et Bonifacio.** Ces ateliers visent à révéler des problématiques de territoires, activer des lieux, susciter des liens entre acteurs locaux et habitants et entrevoir des orientations de revitalisation ou d’aménagement sous forme de propositions architecturales et urbaines. Cette démarche donne l’occasion d’associer de nombreux acteurs de manière transgénérationnelle et transversale pour fabriquer autrement nos lieux de vies. Au cours de cette semaine, dans chaque ville d’accueil, une soirée conférence/débat est organisée par la Maison de l’Architecture de Corse, structurée autour d’une thématique pouvant « identifier » chaque territoire. La restitution collective des 3 ateliers permettra d’optimiser la production des étudiants dans sa diversité en la partageant. Ces ateliers sont développés par la Fédération des Parcs naturels régionaux de France, le Ministère de la Culture, le Ministère de la Transition écologique et l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. La démarche en Corse a été initiée par l’Ecole Nationale Supérieure de l’Architecture (ENSA) de Nantes, la Maison de l’Architecture de Corse, en collaboration avec Paolitech de l’Université de Corse. En partenariat avec les villes de Ile Rousse, Porto Vecchio et Bonifacio, la Communauté de Communes Sud Corse, le Parc Naturel Régional de Corse, le Conseil d’Aménagement, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de Corse et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Corse. [? Consulter le programme](https://www.maisonarchi.corsica/post/ateliers-hors-les-murs)

Entrée libre

Rencontres / présentation de l’opération Ateliers Hors les Murs

CAUE de Corse 10 avenue de la libération bastia Bastia Haute-Corse



