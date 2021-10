Cany-Barville Cany-Barville Cany-Barville, Seine-Maritime Ateliers Halloween Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Ateliers Halloween Cany-Barville, 30 octobre 2021, Cany-Barville. Ateliers Halloween Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville

2021-10-30 – 2021-10-30 Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville Le Conseil Municipal des Enfants vous invite à fêter Halloween à Cany-Barville ! Au programme : – 15H00 : Ateliers créatifs et décoration de citrouilles (apporter la sienne, ateliers ouverts aux enfants scolarisés à Cany-Barville), distribution de bonbons – salle Daniel PIERRE

– 17H00 : Grand défilé costumé ouvert à tous dans les rues de Cany-Barville en compagnie de l’Union Musicale de Cany-Barville

– 18h15 : Contes d’Halloween (de 3 à 11 ans) – salle Daniel PIERRE

– 19H00 : Film Chair de Poule 2 (+ 11 ans) – salle Daniel PIERRE Cet événement est organisé en partenariat avec les associations Cinéobjectif, les Lutins de Pergaud et les Parents d’Elèves de l’école Jeanne d’Arc. Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville

Détails Catégories d’évènement: Cany-Barville, Seine-Maritime Autres Lieu Cany-Barville Adresse Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Ville Cany-Barville lieuville Salle Daniel Pierre Rue Louis Bouilhet Cany-Barville