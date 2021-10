Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Aisne, Fère-en-Tardenois Ateliers Halloween à Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois Catégories d’évènement: Aisne

Fère-en-Tardenois Aisne Fère-en-Tardenois L’association des commerçants vous invite avec vos enfants à des ateliers :

le mercredi 27 OCTOBRE de 10h à 12h sur le marché : « atelier citrouille »

le samedi 30 OCTOBRE de 17h à 19h 30 pour un atelier

Lego thème halloween (moins de 12 ans) 1€ de participation par enfant salle des fêtes Paul Claudel ( réservation recommandée) ACAF Association des commerçants et artisans de Fère-en-Tardenois et alentours

Fère-en-Tardenois

