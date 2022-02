Ateliers Habitat « BIEN CHEZ SOI » CLIC du Valenciennois Valenciennes Catégories d’évènement: Nord

Valenciennes

Ateliers Habitat « BIEN CHEZ SOI » CLIC du Valenciennois, 14 mars 2022, Valenciennes. Ateliers Habitat « BIEN CHEZ SOI »

du lundi 14 mars au lundi 28 mars à CLIC du Valenciennois

En partenariat avec **SOLIHA**, le Centre Local d’Information et de Coordination du Valenciennois-Relais Autonomie organise des ateliers habitat à destination des personnes de 55 ans et plus. Ces actions de prévention sont destinées à améliorer la qualité de vie des retraités. **3 ateliers sont proposés au CLIC du Valenciennois (rue Henri Dunant), ceux-ci sont gratuits, financés par la CARSAT :** * _Bien vieillir dans mon logement :_ lundi 14/03/2022 de 9 h 30 à 11 h30 * _Se faciliter la vie chez soi, gestes et aides techniques_ : lundi 21/03/2022 de 9 h 30 à 11 h30 * _Aménager mon logement :_ conseils, accompagnements et financement : lundi 28/03/2022 de 9 h 30 à 11 h30 **Pass sanitaire obligatoire.**

inscription

SOLIHA CLIC du Valenciennois Rue Henri Dunant, 59300 Valenciennes Valenciennes Faubourg de Paris Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T09:30:00 2022-03-14T11:30:00;2022-03-21T09:30:00 2022-03-21T11:30:00;2022-03-28T09:30:00 2022-03-28T11:30:00

