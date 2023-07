Ateliers gratuits de self-défense féminine – Paris 14e Square du Cardinal Wyszynski Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers gratuits de self-défense féminine – Paris 14e Square du Cardinal Wyszynski Paris, 22 juillet 2023, Paris. Du lundi 21 août 2023 au lundi 28 août 2023 :

lundi

de 16h00 à 17h00

Du samedi 22 juillet 2023 au samedi 29 juillet 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 55 ans. gratuit

Nous sommes de retour cet été pour vous proposer des ateliers gratuits de self-défense féminine en extérieur ! Pour qui ? Les ateliers sont ouverts à toutes les femmes désirant apprendre à se défendre en utilisant leurs caractéristiques féminines à leur avantage : sensibilité, fluidité, rapidité,… Pourquoi la self-défense féminine ? La self-défense féminine permet d’apprendre à se défendre aussi bien à mains nues que par des objets du quotidien (sac à main, stylo, parapluie,…). A apporter le jour J Pensez à votre tenue de sport et a une petite bouteille d’eau. Square du Cardinal Wyszynski Rue Vercingétorix 75014 Paris Contact : https://www.self-defense-feminine.com/ chloe@self-defense-feminine.com https://forms.gle/nq2SCPvUgJqkkQJ99

©UFPWTS Les ateliers de self-défense féminine avec Claude
Square du Cardinal Wyszynski
Rue Vercingétorix
75014 Paris
Contact : https://www.self-defense-feminine.com/ chloe@self-defense-feminine.com https://forms.gle/nq2SCPvUgJqkkQJ99

