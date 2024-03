Ateliers gratuits de mise en culture de blobs Maison de l’Erdre Nantes, samedi 16 mars 2024.

Ateliers gratuits de mise en culture de blobs Dans le cadre de l’exposition de Pernelle Gaufillet-Ventura, des ateliers gratuits de mise en culture de blobs sont proposés. Pays de la Loire Grandeur Nature 16 et 17 mars Maison de l’Erdre Inscription via AlloNantes : 02 40 41 90 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:30:00+01:00 – 2024-03-16T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-17T14:30:00+01:00 – 2024-03-17T16:30:00+01:00

Pernelle Gaufillet-Ventura explore les forêts qui bordent nos villes ; elle piste les traces de multiples présences, enregistre de furtives apparitions et cohabite dans l’atelier avec une autre forme de vie, le blob.

Son emploi de la vidéo, de la photographie et l’activation d’installations vivantes nous font explorer le lien intime qui nous attache au monde sylvestre et questionne notre rapport à l’altérité. L’exposition nous révèle ainsi une faune sauvage et discrète dont nous ne voyons souvent qu’une infime partie lors de nos promenades mentales ou dominicales.

À l’occasion d’ateliers en compagnie de l’artiste, venez échanger autour des myxomycètes et apprenez les astuces pour cultiver ces êtres mystérieux. Si vous avez un blob à la maison, c’est l’occasion de venir partager votre expérience et de faire du troc de sclérotes !

A partir de 7 ans

Jauge limitée à 12 personnes par atelier

Inscription à partir du 16 février 2024

Maison de l'Erdre Ile de Versailles, Nantes Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

