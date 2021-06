Ateliers gratuits avec Dressing Solidaire à la Prairie du Canal La Prairie du Canal, 13 juin 2021-13 juin 2021, Bobigny.

Ateliers gratuits avec Dressing Solidaire à la Prairie du Canal

La Prairie du Canal, le dimanche 13 juin à 14:00

DIMANCHE 13 JUIN • 14h – 19h30 ? Cette saison, la Prairie du Canal ouvre tous les dimanches ! Nous vous mettons à disposition notre espace en accès libre avec une programmation variée et gratuite pour les publics ! Déambulez dans notre Prairie fleurie entre nos fruits, légumes et aromates. Installez-vous dans nos transats et goûtez nos boissons locales. ? ❁ AU PROGRAMME ❁ ☞ Ateliers gratuits avec Dressing Solidaire dans le cadre du projet 93 remèdes à la mode ! Avec le soutien d’Est-Ensemble, 93 Remèdes à la mode propose une programmation ambitieuse et diversifiée pour intéresser tous les publics autour d’ateliers pratiques (ex. tri de votre placard, tricot/ crochet, colorimétrie, morphologie…), d’animations ludiques, de sessions don & troc, au sein de différentes villes en Seine-Saint-Denis. ? 14h00 : “Quelles couleurs dans mon dressing !” Mieux connaître sa morphologie pour identifier les vêtements qui vous vont bien.Apprendre à ranger de manière durable votre dressing. • Inscription : bit.ly/34IjgcZ ? 16h30 : “Pour un dressing qui me ressemble !” Identifier votre palette de couleurs pour savoir les teintes qui vous vont bien et ce qu’elles produisent en termes de style. • Inscription : bit.ly/2S3fusb ? 14h00 – 18h30 : Animation « Donnez une seconde vie solidaire aux vêtements » Présentation du site du dressing solidaire en ligne pour donner une seconde viesolidaire aux vêtements que vous ne portez plus. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ? Mölkky, pétanque et tables de ping pong à dispo ? ◍ Le bar sera ouvert et vous avez la possibilité de venir avec un petit pique nique (pas de boissons) pour vous restaurer assis.e.s ◍ ? Le port du masque est obligatoire. Il est de votre responsabilité d’en avoir un, sans quoi nous nous réservons le droit de ne pas vous accepter. Vous trouverez sur la ferme du gel hydroalcoolique et nous avons mis en place les mesures pour respecter les gestes barrières. ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ? NOUS TROUVER ?‍♀️? La Prairie du Canal 55 rue de Paris 93 000 BOBIGNY EN METRO Sur la ligne 5, arrêt Pantin Bobigny Raymond Queneau. Longer le canal pendant 15 minutes, vous y êtes! (attention, google dit de prendre la N3, rejoignez bien le canal, la balade est BEAUCOUP plus sympa). EN VELO C’est la balade recommandée. Comptez 20 minutes depuis la place Stalingrad en longeant le canal de l’Ourcq ?

Entrée libre et gratuite

La Prairie du Canal 55 rue de Paris, Bobigny, 93000



2021-06-13T14:00:00 2021-06-13T19:30:00