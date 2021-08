Stenay Musée de la Bière Meuse, Stenay Ateliers graines d’architectes Musée de la Bière Stenay Catégories d’évènement: Meuse

### Le Musée de la Bière participe à l’opération « les enfants du patrimoine » en partenariat avec le CAUE 55. La veille des Journées européennes du patrimoine, les CAUE proposent aux élèves avec leurs enseignants, de la maternelle au lycée, un programme d’activités gratuites et adaptées au jeune public. Le Musée de la Bière s’associe à cet événement et propose d’accueillir sur deux créneaux horaires des classes d’élémentaire et collège pour des ateliers « Graines d’architectes ». La découverte du musée s’accompagne d’un atelier autour de l’architecture du bâtiment qui sert d’écrin aux collections. Sur une base de géométrie et selon le cycle, les formes du bâtiment seront reproduites en dessin ou en maquette.

Gratuit. Sur inscription.

Musée de la Bière 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay Meuse

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00

