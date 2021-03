Lille Bazaar St So Lille Ateliers graines d’architectes Bazaar St So Lille Catégorie d’évènement: Lille

du mercredi 31 mars au mercredi 23 juin à Bazaar St So

Du 31 mars (sauf 12 mai) au 23 juin 2021 Le programme d’ateliers « Graines d’architecte » est un premier pas ludique vers l’univers de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage, à travers des réalisations plastiques.

Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 14h00 à 16h30 réservés aux 07 – 12 ans

Tarif par trimestre 126€ (adhérent) ou 140€ (non-adhérent) Tarif par année scolaire 350€ (incluant l’adhésion au WAAO)

2021-03-31T14:00:00 2021-03-31T16:30:00;2021-04-07T14:00:00 2021-04-07T16:30:00;2021-04-14T14:00:00 2021-04-14T16:30:00;2021-04-21T14:00:00 2021-04-21T16:30:00;2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T16:30:00;2021-05-05T14:00:00 2021-05-05T16:30:00;2021-05-19T14:00:00 2021-05-19T16:30:00;2021-05-26T14:00:00 2021-05-26T16:30:00;2021-06-02T14:00:00 2021-06-02T16:30:00;2021-06-09T14:00:00 2021-06-09T16:30:00;2021-06-16T14:00:00 2021-06-16T16:30:00;2021-06-23T14:00:00 2021-06-23T16:30:00

