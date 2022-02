Ateliers goûts et couleurs – Domaine de Senelles Bias Bias Catégories d’évènement: Bias

Lot-et-Garonne

Ateliers goûts et couleurs – Domaine de Senelles Bias, 19 avril 2022, Bias. Ateliers goûts et couleurs – Domaine de Senelles Bias

2022-04-19 – 2022-04-19

Bias Lot-et-Garonne Il paraît que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ! Alors, à la manière de Léon de Brondeau, illustrez vos goûts dans l’assiette en choisissant un nuancier de couleurs correspondant… Il paraît que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ! Alors, à la manière de Léon de Brondeau, illustrez vos goûts dans l’assiette en choisissant un nuancier de couleurs correspondant… Il paraît que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ! Alors, à la manière de Léon de Brondeau, illustrez vos goûts dans l’assiette en choisissant un nuancier de couleurs correspondant… Bias

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bias, Lot-et-Garonne Autres Lieu Bias Adresse Ville Bias lieuville Bias Departement Lot-et-Garonne

Bias Bias Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bias/

Ateliers goûts et couleurs – Domaine de Senelles Bias 2022-04-19 was last modified: by Ateliers goûts et couleurs – Domaine de Senelles Bias Bias 19 avril 2022 Bias Lot-et-Garonne

Bias Lot-et-Garonne