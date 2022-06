Ateliers Gamedtech, 27 juillet 2022, .

Ateliers Gamedtech

2022-07-27 – 2022-07-27

Atelier Gamedtech

Viens construire et programmer une guitare électrique en Lego Mindstorms.

La série Mindstorms est la gamme « robotique programmable » de Lego®. C’est une brique intelligente programmable sous Linux qui permet, via des lignes de code, de créer des routines et des interactions avec les différentes briques connectées. Se déplacer, attraper des objets, voir et reconnaitre des objets… tout cela de façon très simple et pédagogique !

Animé par Thomas Guinebert – La Brique Intelligente

Réservation obligatoire (places limitées)

Atelier Gamedtech

