Ateliers Fusée à eau Pleumeur-Bodou, 3 août 2021, Pleumeur-Bodou. Ateliers Fusée à eau 2021-08-03 15:00:00 – 2021-08-03 16:30:00 Planétarium de Bretagne Parc du Radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Atelier de 7 à 12 ans

Construire et lancer sa fusée à eau à partir d’une bouteille de boisson gazeuse, pour apprendre les principes de propulsion en s’amusant (en extérieur). contact@planetarium-bretagne.bzh +33 2 96 15 80 30 http://www.planetarium-bretagne.bzh/ Atelier de 7 à 12 ans

