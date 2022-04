Ateliers fruitiers : la Greffe et la taille de fructification des arbres fruitiers Montlebon Montlebon Catégories d’évènement: Doubs

Organisés par le Club Autour d'1 jardin de Montlebon, ces Ateliers Fruitiers sont animés par Cyrille Paratte. Ayant pour but la conservation du patrimoine, cette formation explique et réalise la greffe des arbres fruitiers ainsi que la taille de fructification, dans un jardin d'altitude (1000m). Une mini-bourse de Greffons est proposée : amenez vos propres greffons. Prévoyez une tenue appropriée à l'extérieur et un sécateur en bonne état

