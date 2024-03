Ateliers Fresques de la Biodiversité et du Climat Espace Jean Fréour 44740 Batz sur mer Batz sur mer, samedi 20 avril 2024.

Ateliers Fresques de la Biodiversité et du Climat ATELIER Fresques de la Biodiversité et du Climat 14h – 17h | Espace Jean FRÉOUR Par Transitions en côte sauvage et Decos Ateliers ludiques, collaboratifs et accessibles à tous, permettant de : … Samedi 20 avril, 14h00 Espace Jean Fréour 44740 Batz sur mer

ATELIER Fresques de la Biodiversité et du Climat 14h – 17h | Espace Jean FRÉOUR

Par Transitions en côte sauvage et Decos Ateliers ludiques, collaboratifs et accessibles à tous, permettant de : Fresque du climat : comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés au dérèglement climatique ; fresque de la biodiversité : découvrir l’aspect systémique

de la biodiversité : ce qu’elle est, ce qu’elle permet et ce qui la dégrade.

>> Inscriptions : tecs.transitions@gmail.com

