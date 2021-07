Ateliers Fresque du Climat Saint-Pardoux-Soutiers, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Pardoux-Soutiers.

Ateliers Fresque du Climat 2021-07-10 – 2021-07-11

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers

Ateliers Fresque du Climat : un grand jeu sur le réchauffement climatique

La Maison du Patrimoine propose deux ateliers ludiques et collaboratifs les 10 et 11 juillet au Val de Flore à Saint-Pardoux-Soutiers (79).

En équipe, les participants seront invités à découvrir les liens de cause à effet du réchauffement climatique. Ces ateliers seront aussi l’occasion d’échanger sur des questions environnementales.

Le samedi 10 juillet, à 16h30 : atelier découverte adapté aux familles avec enfant(s) à partir de 8 ans (durée : 1h environ).

Le dimanche 11 juillet, à 15h30 : atelier approfondi destiné aux adultes (durée : 2h environ).

Atelier gratuit. Sur inscription. Renseignements et réservation : La Maison du Patrimoine : 05.49.63.43.31 ou contact@maison-patrimoine.fr

Ateliers Fresque du Climat : un grand jeu sur le réchauffement climatique

La Maison du Patrimoine propose deux ateliers ludiques et collaboratifs les 10 et 11 juillet au Val de Flore à Saint-Pardoux-Soutiers (79).

En équipe, les participants seront invités à découvrir les liens de cause à effet du réchauffement climatique. Ces ateliers seront aussi l’occasion d’échanger sur des questions environnementales.

Le samedi 10 juillet, à 16h30 : atelier découverte adapté aux familles avec enfant(s) à partir de 8 ans (durée : 1h environ).

Le dimanche 11 juillet, à 15h30 : atelier approfondi destiné aux adultes (durée : 2h environ).

Atelier gratuit. Sur inscription. Renseignements et réservation : La Maison du Patrimoine : 05.49.63.43.31 ou contact@maison-patrimoine.fr

+33 5 49 63 43 31

Ateliers Fresque du Climat : un grand jeu sur le réchauffement climatique

La Maison du Patrimoine propose deux ateliers ludiques et collaboratifs les 10 et 11 juillet au Val de Flore à Saint-Pardoux-Soutiers (79).

En équipe, les participants seront invités à découvrir les liens de cause à effet du réchauffement climatique. Ces ateliers seront aussi l’occasion d’échanger sur des questions environnementales.

Le samedi 10 juillet, à 16h30 : atelier découverte adapté aux familles avec enfant(s) à partir de 8 ans (durée : 1h environ).

Le dimanche 11 juillet, à 15h30 : atelier approfondi destiné aux adultes (durée : 2h environ).

Atelier gratuit. Sur inscription. Renseignements et réservation : La Maison du Patrimoine : 05.49.63.43.31 ou contact@maison-patrimoine.fr

La Fresque du Climat

dernière mise à jour : 2021-07-01 par