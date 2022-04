Ateliers floraux Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Ateliers floraux Lion-sur-Mer, 2 avril 2022, Lion-sur-Mer. Ateliers floraux rue Edmond Bellin Boutique Aujourd’hui une fleur Lion-sur-Mer

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 11:00:00 rue Edmond Bellin Boutique Aujourd’hui une fleur

Lion-sur-Mer Calvados La boutique « Aujourd’hui une fleur », rue Edmond Bellin à Lion-sur-Mer vous propose de venir praticiper à des ateliers floraux à partir de cinq toiles impressionnistes. Réalisation de bouquets figurant sur le tableau du choix des participants.

Les bouquets seront exposés salle Trianon l’après-midi, avant d’être rendus le soir à leurs auteurs.

