du jeudi 3 mars au vendredi 4 mars à Hôtel71

Hôtel71 vous invite à participer à leur cycle d’ateliers sur les financements de projets européens. Des ateliers organisés avec le soutien de la Métropole de Lyon Au Programme ———— ### Session #1 : 3 mars de 13H30 à 16H30 **Les cadres d’intervention de l’Union Européenne en matière culturelle** – La place de l’entrepreneuriat culturel dans les programmes – Le pluralisme des médias comme nouvelle priorité – L’approche projet et ses conséquences – L’approche partenariale : coopérer pour changer d’échelle ### Session #2 : 4 mars de 09H30 à 12H30 **Présentation de plusieurs programmes européens** – Europe Creative – Erasmus+ – Autres dispositifs pour les entrepreneurs et les nouveaux médias ### Session #3 : 4 mars de 13H30 à 16H30 **Méthodologie de projet** – Analyse des appels 2021 et 2022 – Travail sur des formulaires de subventions – Analyse de projets retenus

Hôtel71 vous invite à participer à leur cycle d'ateliers sur les financements de projets européens. Hôtel71 71 quai Perrache, 69002 Lyon

2022-03-03T13:30:00 2022-03-03T16:30:00;2022-03-04T13:30:00 2022-03-04T16:30:00

