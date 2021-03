Lémeré Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Indre-et-Loire, Lémeré Ateliers « Fête des Roses » Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Lémeré Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Georges Levêque, célèbre photographe de jardins, expliquera les cadrages de la photographie de roses. Raphaëlle Bernard-Bacot, auteure illustratrice, donnera les clés du croquis de jardins. Gérard Heubrecq, obtenteur Belge de roses, révèlera ses astuces sur l’entretien des roses. Snezana Gerbault, ex rédactrice en chef de la revue de la Société Nationale d’Horticulture de France, expliquera, au cours d’une promenade botanique les associations roses et graminées réalisées au Rivau. Amy Kupec Larue, guide des jardins de roses de Paris signalera les roses

Tarifs: adultes (9€), enfants de à 18 ans (6€). Forfait famille (26€)

Le Rivau, royaume des roses, accueille de la passion jardinière, de grands noms du monde des jardins. Château du Rivau et ses jardins de Conte de Fées Le Coudray, Lémeré, Indre-et-Loire, Centre-Val de Loire Lémeré Indre-et-Loire

