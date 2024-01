Ateliers familles – vacances d’hiver 2024 Musée des Plans-Reliefs Paris, samedi 10 février 2024.

Du samedi 10 février 2024 au samedi 24 février 2024 :

mercredi, samedi

de 10h30 à 12h00

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. payant

Une ribambelle d’activités pour s’amuser en famille au musée pendant les vacances ! A partir de 6 ans.

Au temps des châteaux forts ! (6-9 ans)

Après une

découverte du musée, direction l’atelier pour construire une petite maquette de

châtelet d’entrée. Tout ce qu’il faut pour que les enfants deviennent experts

en fortifications du Moyen Âge.

>> Samedi 10 février à 10h30

P’tits architectes du roi (7-12 ans)

Après

une présentation de la collection, les enfants partiront à la recherche des

architectures remarquables sur les maquettes à l’aide d’un livret-jeu.

Observation et curiosité seront de mise pour relever le défi !

>> Mercredi 14 février, 10h30

Les énigmes du Roi-Soleil (7-10 ans)



Une

série de défis, jeux et devinettes amènera les enfants et leurs familles à

découvrir les célèbres personnages du musée. Qualités requises : sens de l’observation,

esprit d’équipe et l’envie d’apprendre en s’amusant !

>> Samedi 17 février, 10h30

Construis ta citadelle Kapla (6-12 ans)



Après

une découverte rapide des maquettes dans les salles du musée, les familles se

serviront en atelier des jeux de construction KAPLA pour reproduire les

fortifications et les bâtiments présents sur les plans-reliefs.

>> Mercredi 21 février, 10h30

Cartes en métal (6-12 ans)



En observant le plan-relief du Mont Saint-Michel, découvrez en famille la vie religieuse du site au Moyen Âge. Puis les enfants mettront en pratique la technique du métal repoussé pour une création tout en relief !

>> Samedi 24 février, 10h30

Réservation

TARIF : 7 euros/enfant. Adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place (espèces/chèque)

Musée des Plans-Reliefs 125 rue de Grenelle 75007 Paris

Contact : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr
http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/familles-et-enfants
https://www.facebook.com/Plansreliefs

Musée des Plans-Reliefs