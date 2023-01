Ateliers familles – vacances d’hiver 2023 Musée des Plans-Reliefs Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Ateliers familles – vacances d’hiver 2023 Musée des Plans-Reliefs, 18 février 2023, Paris. Du samedi 18 février 2023 au samedi 04 mars 2023 :

mercredi, samedi

de 11h00 à 12h30

. payant Réservation et informations par mail : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr Du 18 février au 4 mars, profitez des vacances pour découvrir en famille la collection unique au monde des plans-reliefs, au coeur de l’hôtel des Invalides, avec des ateliers à partir de 3 ans. Samedi 18 février : Atelier « Construis ta citadelle en Kapla » (7-12 ans) : pour rivaliser avec Vauban et recréer citadelles et fortifications au gré de votre imagination grâce aux célèbres planchettes de bois Kapla et Tomtect.

: pour rivaliser avec Vauban et recréer citadelles et fortifications au gré de votre imagination grâce aux célèbres planchettes de bois Kapla et Tomtect. Mercredi 22 février : Atelier « Carte en métal » (7-12 ans) : pour réaliser une petite carte en métal repoussé, en or ou argent, inspirée de la maquette du célèbre Mont Saint-Michel, réalisée à la fin du 17e siècle.

: pour réaliser une petite carte en métal repoussé, en or ou argent, inspirée de la maquette du célèbre Mont Saint-Michel, réalisée à la fin du 17e siècle. Samedi 25 février : Atelier-conte « Fables et maquettes pour le roi ! » (3-6 ans) : pour découvrir la collection des maquettes grâce aux Fables de la Fontaine et repartir avec un petit livret-souvenir créé par les enfants.

: pour découvrir la collection des maquettes grâce aux Fables de la Fontaine et repartir avec un petit livret-souvenir créé par les enfants. Mercredi 1er mars : Atelier « Apprentis stratèges » (7-12 ans) : pour revivre le siège de Toulon en 1793, aux côtés de Napoléon, aidée par la maquette de la ville et par un jeu de stratégie grâce à une grande carte tirée des archives du musée.

: pour revivre le siège de Toulon en 1793, aux côtés de Napoléon, aidée par la maquette de la ville et par un jeu de stratégie grâce à une grande carte tirée des archives du musée. Samedi 4 mars : Atelier-maquette « Au temps de châteaux forts » (7-9 ans) : pour tout savoir sur les fortifications médiévales et construire un petit châtelet d’entrée à remporter chez soi. Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/ contact.musee-plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/familles-et-enfants

Musée des Plans-Reliefs

