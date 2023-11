Ateliers familles – vacances de Noël Musée des Plans-Reliefs Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers familles – vacances de Noël Musée des Plans-Reliefs Paris, 30 décembre 2023, Paris. Du samedi 30 décembre 2023 au samedi 06 janvier 2024 :

samedi

de 11h00 à 12h30

.Public enfants adolescents. A partir de 3 ans. Jusqu’à 12 ans. payant pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr Deux activités pour les vacances de Noël, pour découvrir la collection unique au monde des plans-reliefs tout en s’amusant en famille ! Fables et maquettes pour le roi ! (3-6 ans) Une activité spéciale « tout-petits » pour découvrir les maquettes grâce aux Fables de La Fontaine : le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi… Une visite contée dans les salles du musée, suivie d’un petit atelier pour une activité créative en famille. >> Samedi 30 décembre 2023 à 11h00 Apprentis stratèges (7-12 ans) Venez prendre part à l’une des premières grandes batailles de Napoléon Bonaparte, avant de devenir empereur ! Revivez le siège de Toulon en 1793, grâce au plan-relief de la ville réalisé quelques années après les événements. Puis dans l’atelier, autour d’une grande carte, les enfants se mettront dans la peau de l’armée républicaine, dirigée par le capitaine Bonaparte, pour libérer la ville de Toulon grâce à un jeu de stratégie. >> Samedi 6 janvier 2024 à 11h00 RESERVATION Par mail : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr TARIF : 7 euros/enfant. Adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place (espèces/chèque) Musée des Plans-Reliefs 125 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/familles-et-enfants pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/familles-et-enfants

Musée des Plans-Reliefs, G. Froger Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Musée des Plans-Reliefs Adresse 125 rue de Grenelle Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Musée des Plans-Reliefs Paris latitude longitude 48.8577530201793,2.31633399721065

Musée des Plans-Reliefs Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/