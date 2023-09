Ateliers familles – Vacances de la Toussaint Musée des Plans-Reliefs Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Ateliers familles – Vacances de la Toussaint Musée des Plans-Reliefs Paris, 25 octobre 2023, Paris. Du mercredi 25 octobre 2023 au samedi 04 novembre 2023 :

mercredi, samedi

de 11h00 à 12h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans. payant Réservation : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr Tarif : 7 €

par enfant. Adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place. Des ateliers et visites consacrées à la star du musée : le plan-relief du Mont-Saint-Michel, dont l’abbaye fête ses 1 000 ans cette année ! Atelier

« Carte en métal » (7-12 ans) Mercredi 25 octobre, 11h00 Pour réaliser

une petite carte en métal repoussé, en or ou argent, inspirée des enseignes des pélerins du Mont Saint-Michel, le tout grâce à sa maquette réalisée à la fin du 17e siècle. Atelier-conte

« Les p’tites histoires du Mont Saint-Michel » (6-8 ans) Samedi 28 octobre, 11h00 Pour écouter

les histoires et légendes du Mont Saint-Michel, peuplées de dragons, d’anges et de sirènes, puis réaliser en famille une

petite carte pop-up du Mont, à remporter chez soi ! Atelier

« Mont et merveilles » (6-8 ans) Samedi 4 novembre, 11h00 Pour découvrir la fabuleuse histoire du Mont Saint-Michel grâce à son

plan-relief ! Les enfants découvrent la création de ce célèbre rocher à

travers une visite ludique dans le musée, devant la belle

maquette du Mont, puis réalisent un petit livre-souvenir en atelier. Sur réservation : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/familles-et-enfants pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/familles-et-enfants

