Ateliers familles Musée des Plans-Reliefs, 22 avril 2023, Paris. Du samedi 22 avril 2023 au samedi 06 mai 2023 :

samedi

de 11h00 à 12h30

.Public enfants adolescents. A partir de 6 ans. Jusqu’à 14 ans. payant 7 euros par enfant, adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place Profitez des vacances pour découvrir en famille la collection unique au monde des plans-reliefs, située au cœur de Paris. Avec des ateliers de 6 à 14 ans ! Samedi 22 avril – 11h00 : atelier « Au temps des citadelles » (9-14 ans) Pour tout savoir sur le pourquoi du comment de la construction des citadelles grâce à la collection des plans-reliefs, avec en plus la réalisation d’une maquette en atelier, à ramener chez soi ! Samedi 29 avril – 11h00 : atelier « Ma ville en plan-relief » (6-12 ans)

Pour découvrir les techniques de fabrication des maquettes dans le musée et réaliser un plan-relief géant collectif en atelier. Peinture, feutres, pastels, cotons, cartons et imagination seront au rendez-vous ! Samedi 6 mai – 11h00 : atelier-conte « Les p’tites histoires du Mont Saint-Michel » (6-8 ans)

Pour écouter les histoires et légendes du Mont Saint-Michel devant son exceptionnelle maquette du 17e siècle, puis réaliser en famille une petit livret-souvenir inspiré du célèbre Mont ! >> RÉSERVATION obligatoire : pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr >> TARIF : 7 euros par enfant, adulte accompagnateur gratuit. Paiement sur place. Musée des Plans-Reliefs 129 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/familles-et-enfants# pedagogie.plans-reliefs@culture.gouv.fr https://www.facebook.com/Plansreliefs https://www.facebook.com/Plansreliefs http://www.museedesplansreliefs.culture.fr/visites-activites/familles-et-enfants#

Musée des Plans-Reliefs, G. Froger

