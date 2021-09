Salles-la-Source Musée des arts et métiers traditionnels Aveyron, Salles-la-Source Ateliers familles Musée des arts et métiers traditionnels Salles-la-Source Catégories d’évènement: Aveyron

– fabrication d’un tunnel de chemin de fer en papier – découpage, pliage et collage seront au rendez-vous (à partir de 5 ans) – jeux en bois autour du pain proposés par Virginie Caumes.

Pass sanitaire obligatoire

Ateliers pour toute la famille. Musée des arts et métiers traditionnels rue de la Cascade, 12330 Salles-la-Source Salles-la-Source Aveyron

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

