Après une courte visite de l’exposition Hugo Pratt, lignes d’horizons, les enfants participent à un atelier où ils imaginent leur voyage en s’inspirant des héros du célèbre dessinateur. Pour les 8 / 12 ans. Présence indispensable d’un adulte.

5 € / enfant

En atelier, les enfants imaginent leur voyage sur une mappemonde et créent leur univers graphique, s’inspirant des héros du dessinateur Hugo Pratt. Musée d’Aquitaine Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T10:30:00 2021-07-07T11:30:00;2021-07-14T10:30:00 2021-07-14T11:30:00;2021-07-21T10:30:00 2021-07-21T11:30:00;2021-07-28T10:30:00 2021-07-28T11:30:00;2021-08-04T10:30:00 2021-08-04T11:30:00;2021-08-11T10:30:00 2021-08-11T11:30:00;2021-08-18T10:30:00 2021-08-18T11:30:00;2021-08-25T10:30:00 2021-08-25T11:30:00

